Регион
8 августа, 10:02

Стало известно о тайных планах Германии по борьбе с российскими СМИ

РИАН: В Германии закроют все представительства ведущих российских СМИ

Власти Германии приняли решение остановить работу представительств ведущих российских СМИ, однако негласно — чтобы не вызвать ответной реакции Москвы. По данным источника РИА «Новости», деятельность журналистов называют «прямой угрозой для безопасности ФРГ».

По словам источника, дано негласное поручение по вытеснению российских СМИ: на представителей масс-медиа и их семьи решено «надавить», чтобы вынудить их «добровольно» покинуть Германию.

«Целесообразным признано их постепенное вытеснение в целях скрыть от Москвы наличие соответствующей установки Берлина, а также не спровоцировать ответные действия в отношении функционирующих в России немецких корреспондентов», — добавил собеседник.

После избавления от «нежелательных» СМИ Берлин собирается оказывать содействие беглым оппозиционным журналистам и блогерам из РФ, чтобы «подавать правильный контент» русскоязычной аудитории.

Ранее в Кремле уже заявляли, что Германия активно участвует в нагнетании русофобии в Европе, стремясь создать образ врага из России.

Александра Вишнякова
