CNN: Пентагон разрешил возвращать предназначенное Украине оружие в запасы США

Пентагон внёс изменения в свою политику, позволяющие возвращать вооружение и боеприпасы, изначально предназначенные для Украины, обратно на склады США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с внутренней служебной запиской заместителя министра обороны по военно-политическим вопросам Элбриджа Колби, подготовленной в июле.

В документе говорится, что у Минобороны есть возможность «вернуть определённое оружие и снаряжение, предназначенные Украине, обратно на американские склады» — шаг, который может привести к перенаправлению ранее выделенных для Киева миллиардов долларов на пополнение собственных запасов США.

Отмечается, что распоряжение министра обороны Пита Хегсета о приостановке поставок вооружений Украине в июле было принято именно в соответствии с этой запиской. Она остаётся в силе, однако случаев её применения пока не было. Если решение будет реализовано, Киев может лишиться вооружений на миллиарды долларов.

Согласно документу, запасы вооружений США разделены на «красную», «жёлтую» и «зелёную» категории. Первые две означают дефицит на складах, а их передача требует одобрения главы Пентагона. В «красную категорию» уже внесены ракеты для систем ПВО Patriot и ряд другого вооружения, ранее предназначенного Украине.