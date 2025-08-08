«Ты мог убить каждого!»: Незлобин рассказал, как ему устроили «прожарку» в американском суде
Комик Незлобин рассказал, что попал на скамью подсудимых в США за нарушение ПДД
Российский комик Александр Незлобин столкнулся с американской системой правосудия после нарушения ПДД. Артист, проживающий сейчас в США, рассказал эту историю на своём YouTube-канале.
Инцидент произошёл восемь лет назад, когда комик находился в Америке по туристической визе. Как пояснил юморист, он значительно превысил скорость на трассе в Нью-Джерси, после чего был остановлен полицией и вызван в суд.
«Судья на меня начинает орать. Он говорил: «Ты ехал с такой скоростью, ты мог причинить вред каждому сидящему в этом зале! Посмотри им в глаза, ты мог убить каждого из них! Что ты можешь сказать в своё оправдание?» — рассказал артист.
По словам комика, судья ограничился денежным штрафом только из-за его статуса негражданина США. Незлобин отметил, что в противном случае ему мог грозить тюремный срок продолжительностью несколько месяцев.
Напомним, что Александр Незлобин переехал из России в Штаты в 2021 году. Сейчас он живёт в Лос-Анджелесе. Недавно артист рассказал невесёлую историю о своей 12-летней дочери: девочка подвергалась буллингу со стороны сверстников в школе. К счастью, на ситуацию удалось повлиять, хоть и достаточно решительными мерами — помогла смена учебного заведения.