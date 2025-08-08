«Ты мог убить каждого!»: Незлобин рассказал, как ему устроили «прожарку» в американском суде

Российский комик Александр Незлобин столкнулся с американской системой правосудия после нарушения ПДД. Артист, проживающий сейчас в США, рассказал эту историю на своём YouTube-канале.

Инцидент произошёл восемь лет назад, когда комик находился в Америке по туристической визе. Как пояснил юморист, он значительно превысил скорость на трассе в Нью-Джерси, после чего был остановлен полицией и вызван в суд.

«Судья на меня начинает орать. Он говорил: «Ты ехал с такой скоростью, ты мог причинить вред каждому сидящему в этом зале! Посмотри им в глаза, ты мог убить каждого из них! Что ты можешь сказать в своё оправдание?» — рассказал артист.

По словам комика, судья ограничился денежным штрафом только из-за его статуса негражданина США. Незлобин отметил, что в противном случае ему мог грозить тюремный срок продолжительностью несколько месяцев.