Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 августа, 10:22

«Ты мог убить каждого!»: Незлобин рассказал, как ему устроили «прожарку» в американском суде

Комик Незлобин рассказал, что попал на скамью подсудимых в США за нарушение ПДД

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Имярек

Российский комик Александр Незлобин столкнулся с американской системой правосудия после нарушения ПДД. Артист, проживающий сейчас в США, рассказал эту историю на своём YouTube-канале.

Инцидент произошёл восемь лет назад, когда комик находился в Америке по туристической визе. Как пояснил юморист, он значительно превысил скорость на трассе в Нью-Джерси, после чего был остановлен полицией и вызван в суд.

«Судья на меня начинает орать. Он говорил: «Ты ехал с такой скоростью, ты мог причинить вред каждому сидящему в этом зале! Посмотри им в глаза, ты мог убить каждого из них! Что ты можешь сказать в своё оправдание?» — рассказал артист.

По словам комика, судья ограничился денежным штрафом только из-за его статуса негражданина США. Незлобин отметил, что в противном случае ему мог грозить тюремный срок продолжительностью несколько месяцев.

«О, а далеко лететь?»: Незлобин рассказал, о чём у него спрашивают в США
Напомним, что Александр Незлобин переехал из России в Штаты в 2021 году. Сейчас он живёт в Лос-Анджелесе. Недавно артист рассказал невесёлую историю о своей 12-летней дочери: девочка подвергалась буллингу со стороны сверстников в школе. К счастью, на ситуацию удалось повлиять, хоть и достаточно решительными мерами — помогла смена учебного заведения.

Юрий Лысенко
