Стали известны результаты вскрытия звезды «Дома-2», чьё тело три дня пролежало в квартире
СК считает отравление вероятной причиной смерти экс-участницы Дома-2 Малининой
Полина Малинина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polisha_malinina
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Полина Малинина, чьё тело нашли в Нижнем Новгороде, могла умереть в результате отравления неизвестным веществом. О приоритетных версиях следствия сообщили в региональном следственном управлении СК России.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти. Одна из версий произошедшего — отравление неизвестным веществом», — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что на теле не было следов побоев, а вскрытие не выявило криминальных признаков.
Погибшая возглавляла филиал модельного агентства, руководство которого обвиняют в мошенничестве. В декабре 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту обмана более 300 человек из девяти регионов России. Организаторы предлагали платные курсы стоимостью до 200 тысяч рублей с гарантией трудоустройства, но вместо этого заставляли подписывать договоры об оказании услуг. Трое подозреваемых арестованы, сама Малинина находилась под подпиской о невыезде.
Напомним, 24-летняя звезда «Дома-2» Полина Малинина три дня не контактировала с близкими, после чего её тело нашли в квартире. Видеокамеры засняли, как Малинина вошла в подъезд с незнакомцем, который утром вышел из квартиры по лестнице в другой одежде. Её спутник закатывал глаза и делал странные жесты.