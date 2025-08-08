Стали известны результаты вскрытия звезды «‎Дома-2», чьё тело три дня пролежало в квартире

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Полина Малинина, чьё тело нашли в Нижнем Новгороде, могла умереть в результате отравления неизвестным веществом. О приоритетных версиях следствия сообщили в региональном следственном управлении СК России.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти. Одна из версий произошедшего — отравление неизвестным веществом», — рассказали в пресс-службе ведомства, уточнив, что на теле не было следов побоев, а вскрытие не выявило криминальных признаков.

Погибшая возглавляла филиал модельного агентства, руководство которого обвиняют в мошенничестве. В декабре 2023 года было возбуждено уголовное дело по факту обмана более 300 человек из девяти регионов России. Организаторы предлагали платные курсы стоимостью до 200 тысяч рублей с гарантией трудоустройства, но вместо этого заставляли подписывать договоры об оказании услуг. Трое подозреваемых арестованы, сама Малинина находилась под подпиской о невыезде.