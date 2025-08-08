Найден человек с зарплатой в 250 млн, который «‎дороже» Оппенгеймера в 327 раз

Компания Meta* планирует выплатить 24-летнему исследователю искусственного интеллекта Мэтту Дейтке 250 миллионов долларов. Это в 327 раз превышает гонорар создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера.

Руководитель Манхэттенского проекта, американский физик Роберт Оппенгеймер получал около 10 тысяч долларов в год, что с учётом инфляции составляет примерно 191 тысячу долларов в современном эквиваленте. Даже первый человек, ступивший на Луну, Нил Армстронг, зарабатывал «всего» 244 тысячи долларов в год.

В первый год работы Дейтке может получить до 100 миллионов долларов. Ранее он занимался разработкой мультимодальной ИИ-системы Molmo. По мнению экспертов, столь высокие выплаты отражают стремление крупных IT-корпораций укрепить свои позиции на рынке ИИ, переманивая высококвалифицированных специалистов.

Ранее Life.ru рассказал, что больше всего людей из России с зарплатой от миллиона рублей живут в Москве и Санкт-Петербурге. В столице на долю таких сотрудников приходится 62% от общего числа — это более 28 тысяч человек.