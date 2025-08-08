УЕФА выплатил клубам из РФ €10,8 млн за вынужденный простой в еврокубках

С 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил российским футбольным клубам сумму в €10,8 млн — это более одного миллиарда рублей — в качестве компенсации за вынужденное отстранение от участия в еврокубках. Эти выплаты стали своего рода финансовой поддержкой в условиях ограничений, наложенных на российский футбол, сообщает The Guardian.

УЕФА придумал «солидарные выплаты» для команд, которым сложно пробиться в еврокубки из-за относительно скромных результатов на национальном уровне. Там считают, что это идёт на пользу конкуренции в высших лигах Европы. В сезоне-2022/23 российские клубы получили €3,305 млн, в сезоне-2023/24 — €3,381 млн, в сезоне-2024/25 — €4,224 млн.

Кстати, два украинских ФК из Одессы тоже попросили УЕФА предоставить им «солидарную помощь», но денег им никто не дал, отмечает издание.