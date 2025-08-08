Встреча Путина и Трампа
8 августа, 11:24

Никулинский суд арестовал москвичку, утопившую младенца в унитазе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Никулинский суд Москвы арестовал женщину, обвиняемую в убийстве новорождённой дочери. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,пишет агентство.

Подсудимой предъявлены обвинения по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Женщина может получить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, о чудовищном происшествии стало известно 6 августа: в туалете общежития на улице Генерала Дорохова нашли труп новорождённой девочки. Следствие установило, что смерть наступила в результате утопления.

Юрий Лысенко
