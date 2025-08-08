Путин созвал Совбез на совещание в Сенатском дворце для обсуждения важной темы
Путин провёл совещание с членами Совбеза по вопросам региональной безопасности
Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Обложка © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались вопросы региональной политики в контексте обеспечения безопасности. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
В начале встречи, проходившей в очном формате в Сенатском дворце Кремля, глава государства обозначил тему совещания. С докладами в этот раз выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.
«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности», — сказал Путин.
Темой прошлого заседания Совбеза РФ стало повышение эффективности национальной морской политики. Доклад Путину на нём предстваил его помощник, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.