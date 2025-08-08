Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 11:00

Путин созвал Совбез на совещание в Сенатском дворце для обсуждения важной темы

Путин провёл совещание с членами Совбеза по вопросам региональной безопасности

Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Обложка © kremlin.ru

Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались вопросы региональной политики в контексте обеспечения безопасности. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

В начале встречи, проходившей в очном формате в Сенатском дворце Кремля, глава государства обозначил тему совещания. С докладами в этот раз выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности», — сказал Путин.

Путин созвонился с Токаевым и обсудил итоги переговоров с Уиткоффом
Путин созвонился с Токаевым и обсудил итоги переговоров с Уиткоффом

Темой прошлого заседания Совбеза РФ стало повышение эффективности национальной морской политики. Доклад Путину на нём предстваил его помощник, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar