Путин созвал Совбез на совещание в Сенатском дворце для обсуждения важной темы

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались вопросы региональной политики в контексте обеспечения безопасности. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

В начале встречи, проходившей в очном формате в Сенатском дворце Кремля, глава государства обозначил тему совещания. С докладами в этот раз выступили министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности», — сказал Путин.