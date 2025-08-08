В Сергиевом-Посаде врачи спасли парня, которого затянуло подъёмным механизмом

Врачи из Сергиево-Посадской больницы спасли пациента в критическом состоянии, который получил тяжёлые травмы в результате несчастного случая — 20-летнего юношу затянуло подъёмным механизмом. Парня привезли с травмой грудной клетки, брюшной полости и таза, а также переломами рёбер с обеих сторон, отёком лёгких, разрывом печени, сильным внутренним кровотечением, переломом костей таза и правой голени.

«В брюшной полости было огромное скопление крови — порядка трёх литров, а на печени были разрывы сразу в нескольких местах. Множественные повреждения органа было невозможно ушить, поэтому врачи провели тампонаду брюшной полости. Во время операции была также дренирована жидкость из лёгких, скопившаяся в результате травмы», — рассказала руководитель центра анестезиологии и реанимации Анастасия Полунина.

Через неделю пациенту вновь потребовалось повторное хирургическое вмешательство для извлечения тампонов, использованных для остановки кровотечения. После юноше назначили обезболивающие, антибактериальные препараты и антикоагулянты для предотвращения образования сгустков крови.

В настоящее время состояние молодого человека улучшилось, и он был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома. Его жизни ничто не угрожает, теперь его ждёт реабилитация.