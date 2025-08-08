Беременная россиянка вызвала «ОМОН» и заставила взять с мужа клятву – «‎быть хорошим отцом»

Мужчина из Омска узнал о беременности жены после инсценировки задержания. Необычный розыгрыш с участием «группы захвата» попал на видео и быстро разошелся по Сети.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zorsan.show

По сценарию, ночью в квартиру ворвались люди в форме, надели на мужчину наручники и заставили писать объяснительную. Под диктовку он вывел: «Обязуюсь стать хорошим отцом». После этого будущий папа не сдержал эмоций, хотя неизвестно, что его растрогало больше — новость или способ её подачи.

В соцсетях реакция разделилась: одни сочли шутку слишком жесткой, другие предположили, что после таких «приколов» женщина рискует воспитывать ребёнка одна.