Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 11:47

Беременная россиянка вызвала «ОМОН» и заставила взять с мужа клятву – «‎быть хорошим отцом»

В Омске женщина сообщила мужу о беременности, инсценировав задержание ОМОН

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zorsan.show

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zorsan.show

Мужчина из Омска узнал о беременности жены после инсценировки задержания. Необычный розыгрыш с участием «группы захвата» попал на видео и быстро разошелся по Сети.

Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zorsan.show

По сценарию, ночью в квартиру ворвались люди в форме, надели на мужчину наручники и заставили писать объяснительную. Под диктовку он вывел: «Обязуюсь стать хорошим отцом». После этого будущий папа не сдержал эмоций, хотя неизвестно, что его растрогало больше — новость или способ её подачи.

В соцсетях реакция разделилась: одни сочли шутку слишком жесткой, другие предположили, что после таких «приколов» женщина рискует воспитывать ребёнка одна.

6 российских звёзд на сносях, которые скоро подарят миру новых малышей, — узнайте имена
6 российских звёзд на сносях, которые скоро подарят миру новых малышей, — узнайте имена

Ранее стало известно, что женщины, которые встали на медицинский учёт в первые три месяца беременности, имеют право на дополнительную финансовую помощь от государства. Для получения выплаты необходимо соблюдение двух условий: гражданство РФ с постоянной пропиской и своевременная постановка на учёт (не позднее 12-й недели беременности).

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Интересное
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar