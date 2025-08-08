Встреча Путина и Трампа
8 августа, 12:02

Российские школьники показали высший класс на олимпиаде по ИИ в Китае

Российские школьники выиграли 8 медалей на AI-турнире в Китае

Обложка © Telegram / Правительство России

Российская команда старшеклассников блистательно выступила на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), проходившей в Китае с 2 по 8 августа. По итогам состязаний школьники завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Вице-премьер подчеркнул, что отечественная школа физико-математического образования и передовые достижения в области ИИ остаются мощной опорой для молодых талантов.

«Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие восемь медалей, являются достойными продолжателями этих традиций», сказал вице-премьер.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что такие успехи не только вызывают гордость, но и служат важным вкладом в развитие экономики и цифровую зрелость страны. Подготовкой команды занимались специалисты Центрального университета и Альянса искусственного интеллекта совместно с Московским физико-техническим институтом.

В финале российская сборная соревновалась с более чем 300 участниками из 61 государства, включая Австралию, США, Японию и другие страны. Ребятам предстояло программировать роботов и решать нестандартные задачи как индивидуально, так и в командах, используя знания из областей компьютерного зрения, машинного обучения и обработки естественного языка.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские школьники взяли пять медалей на олимпиаде по физике в Париже. Им удалось забрать три золота и два серебра. В состязании участвовали более 400 школьников из 87 государств.

