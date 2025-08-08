Ялту с Днём города поздравил город-побратим из Германии
В преддверии празднования Дня города Ялта получила видеопоздравление от немецкого города-побратима Баден-Бадена, сообщила РИА «Новости» заместитель председателя комитета крымского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Анастасия Прядко. В этом году праздник пройдёт 9 августа, город отметит 187-ю годовщину.
«По случаю Дня города в Ялту поступило видеоприветствие из города-побратима Баден-Баден. Между городами продолжают поддерживаться по линии народной дипломатии тёплые и дружественные отношения», — сказала Прядко.
В этом году на празднование Дня города в Ялту приедут делегации из городов-побратимов Ступино (Московская область) и Владикавказа (Северная Осетия).
