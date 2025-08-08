Встреча Путина и Трампа
Регион
8 августа, 11:53

Ялту с Днём города поздравил город-побратим из Германии

Прядко: Ялта получила видеоприветствие из города-побратима Баден-Бадена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В преддверии празднования Дня города Ялта получила видеопоздравление от немецкого города-побратима Баден-Бадена, сообщила РИА «Новости» заместитель председателя комитета крымского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Анастасия Прядко. В этом году праздник пройдёт 9 августа, город отметит 187-ю годовщину.

«По случаю Дня города в Ялту поступило видеоприветствие из города-побратима Баден-Баден. Между городами продолжают поддерживаться по линии народной дипломатии тёплые и дружественные отношения», — сказала Прядко.

В этом году на празднование Дня города в Ялту приедут делегации из городов-побратимов Ступино (Московская область) и Владикавказа (Северная Осетия).

Ранее Life.ru рассказывал, что пару дней назад свой 86-й день рождения отметил один из главных парков Москвы — ВДНХ. В честь этого события павильон «Умный город» подготовил специальную программу. Также гостей ждали цифровые и традиционные развлечения, а за участие в активностях можно было получить памятные сувениры.

Наталья Афонина
