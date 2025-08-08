Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

8 августа, 12:44

«Чёрная карма»: Маг напророчил попавшему под машину Галкину* «проклятый» коридор испытаний

Маг Васильев предрёк Галкину* коридор испытаний для очищения кармы после ДТП

Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Авария, которая произошла с юмористом Максимом Галкиным*, является не просто случайностью, а входом в длинный коридор испытаний. Для него такие проблемы подготовила судьба, заявил маг Григорий Васильев в беседе с Life.ru.

«В энергетическом плане подобные события часто служат сигналами, что человек находится на грани перемен или сталкивается с негативными кармическими последствиями. Это не просто совпадение, а отражение накопленных энергий, которые требуют коррекции. В случае Максима Галкина* его карма находится в состоянии сильного дисбаланса, а энергетическая оболочка, внутренний баланс и поступки прошлого создают определённый фон, который привлекает подобные испытания. Можно сказать, что его карма испорчена полностью, это чёрная карма», — заявил эксперт.

Важно осознавать, что подобные события — это не просто наказание, а шанс для переоценки жизненного пути, избавления от негатива и начала нового этапа. Игнорирование таких знаков или повторение прежних ошибок может усугубить ситуацию и осложнить карму.

В данном случае Галкину* предстоит провести серьёзную внутреннюю работу и очищение энергетического поля. Только так можно освободиться от накопленного негатива и восстановить гармонию. В противном случае карма будет накапливаться, создавая новые трудности и испытания.

«Этот инцидент — лишь начало пути к внутренней трансформации для Галкина*. Он может стать точкой отсчёта для переоценки своих поступков и энергетического баланса. Всё зависит от его готовности принять уроки судьбы и начать работу над собой. Помните: даже самые тёмные времена — это возможность для роста и обновления», — заключил маг.

Галкин* подтвердил, что его сбила машина в Юрмале, и показал руку в гипсе

Напомним, что во время велосипедной прогулки в Юрмале Максим Галкин* попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии юморист получил травму руки: в неё попали осколки стекла. Впоследствии телеведущий появился на сцене с перевязанной кистью.

* Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Екатерина Хмелева
  • Максим Галкин
