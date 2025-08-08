Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 12:34

Лукашенко: Никто не знал, что ВС РФ зайдут на Украину из Белоруссии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что не был осведомлён о планах России по вводу войск на Украину с белорусской территории до 24 февраля 2022 года. Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому изданию Time.

Видео © Telegram / Пул Первого

«Конечно, нет. И вы не знали, и я не знал. Ну, американцы предполагали, украинцы не верили. Я в этой кутерьме варился всё время. Это же вещь такая. Если начинается операция, то знают несколько человек в Генеральном штабе: когда, какими силами», — пояснил Лукашенко.

По его словам, о начале спецоперации он узнал из заявления президента России Владимира Путина в СМИ, после чего российский лидер лично проинформировал его по телефону о сложившейся ситуации. При этом Лукашенко подчеркнул, что не считает себя обманутым.

Он напомнил, что в тот период на юге Белоруссии проходили масштабные учения «Запад-2022», и российская сторона предложила задействовать значительное количество войск. Хотя это вызвало вопросы у белорусских военных, Лукашенко отметил, что такие манёвры были полезны для отработки взаимодействия.

Президент также рассказал, что после учений начался вывод российских подразделений, но в какой-то момент часть из них развернулась в сторону украинской границы. По его словам, переход произошёл в сложной местности — среди болот и труднопроходимых лесов — и занял всего несколько часов.

Лукашенко заявил о готовности организовать в Минске встречу Путина и Трампа
Лукашенко заявил о готовности организовать в Минске встречу Путина и Трампа

Ранее Лукашенко отметил, что Владимиру Зеленскому необходимо остановить вооружённый конфликт, чтобы Киев оставался столицей и Украина не лишилась государственности. Он подчеркнул, что украинские власти уже не управляют частью земель, но этих потерь можно было избежать, если бы его рекомендации были учтены.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar