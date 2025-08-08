Лукашенко: Никто не знал, что ВС РФ зайдут на Украину из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что не был осведомлён о планах России по вводу войск на Украину с белорусской территории до 24 февраля 2022 года. Об этом белорусский лидер заявил в интервью американскому изданию Time.

Видео © Telegram / Пул Первого

«Конечно, нет. И вы не знали, и я не знал. Ну, американцы предполагали, украинцы не верили. Я в этой кутерьме варился всё время. Это же вещь такая. Если начинается операция, то знают несколько человек в Генеральном штабе: когда, какими силами», — пояснил Лукашенко.

По его словам, о начале спецоперации он узнал из заявления президента России Владимира Путина в СМИ, после чего российский лидер лично проинформировал его по телефону о сложившейся ситуации. При этом Лукашенко подчеркнул, что не считает себя обманутым.

Он напомнил, что в тот период на юге Белоруссии проходили масштабные учения «Запад-2022», и российская сторона предложила задействовать значительное количество войск. Хотя это вызвало вопросы у белорусских военных, Лукашенко отметил, что такие манёвры были полезны для отработки взаимодействия.

Президент также рассказал, что после учений начался вывод российских подразделений, но в какой-то момент часть из них развернулась в сторону украинской границы. По его словам, переход произошёл в сложной местности — среди болот и труднопроходимых лесов — и занял всего несколько часов.