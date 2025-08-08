«Утром одно, вечером другое»: Лукашенко объявил Трампа болтуном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп слишком много болтает. По мнению белорусского президента, позиция коллеги может меняться по нескольку раз на дню.
«Трамп болтун? Болтун! Утром говорит одно, а вечером делает другое» – сказал Лукашенко в интервью журналисту из TIME.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что мир на Украине не получится выстроить, исходя из приказов Дональда Трампа. Белорусский лидер уверен, что американскому президенту следует быть более гибким, если он действительно хочет добиться прекращения боевых действий.