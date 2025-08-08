Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 12:18

«Утром одно, вечером другое»: Лукашенко объявил Трампа болтуном

Лукашенко назвал Трампа болтуном из-за частой смены позиции

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп слишком много болтает. По мнению белорусского президента, позиция коллеги может меняться по нескольку раз на дню.

«Трамп болтун? Болтун! Утром говорит одно, а вечером делает другое» – сказал Лукашенко в интервью журналисту из TIME.

Лукашенко: Чтобы Киев остался столицей Украины, Зеленскому надо остановиться
Лукашенко: Чтобы Киев остался столицей Украины, Зеленскому надо остановиться

Ранее Александр Лукашенко заявил, что мир на Украине не получится выстроить, исходя из приказов Дональда Трампа. Белорусский лидер уверен, что американскому президенту следует быть более гибким, если он действительно хочет добиться прекращения боевых действий.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Николай Лукашенко
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar