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1 августа, 11:54

Лукашенко заявил, что мир на Украине невозможно выстроить на приказах Трампа

Лукашенко: Если Трамп действительно хочет мира, то ему надо быть деликатнее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Если президент США Дональд Трамп действительно стремится к разрешению конфликта на Украине, то ему следует не диктовать миру свою волю, а действовать взвешенно и осторожно включаться в процесс урегулирования. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится», — подчеркнул белорусский лидер во время общения с журналистами на Валааме.

Трамп сообщил, что опечален авиаударами России по Украине
Трамп сообщил, что опечален авиаударами России по Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе этой беседы заявил, что переговоры всегда важны и нужны, если речь идёт о стремлении к миру. При этом он отметил, что российская сторона готова подождать, если Украина до сих пор не готова договариваться об урегулировании конфликта.

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