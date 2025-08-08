Ключи и Усть-Камчатск засыпало пеплом от извержения Ключевской Сопки

Два села на Камчатке оказались засыпаны пеплом из-за извержения вулкана Ключевская Сопка. Об этом рассказывают местные жители.

Сёла Ключи и Усть-Камчатск, расположенные в нескольких десятках километров от вулкана, оказались покрыты толстым слоем тефры. Очевидцы отмечают, что пепла настолько много, что на нём можно оставлять рисунки. Местным жителям раздают средства индивидуальной защиты.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту 12 километров, а шлейф распространился до Командорских островов. По прогнозам учёных, в ближайшее время может начаться наиболее опасная фаза извержения с взрывными испарениями от ледника Богдановича и образованием грязевых потоков.