Умер один из конструкторов межпланетной станции «Марс-3» Владимир Асюшкин

Выдающийся конструктор ракетно-космических систем, один из конструкторов межпланетной станции «Марс-3» Владимир Асюшкин ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Печальную новость подтвердили в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос», с которой была связана вся профессиональная деятельность покойного.

«С глубокой скорбью извещаем о кончине Владимира Андреевича Асюшкина — блестящего инженера и талантливого организатора космической промышленности. Выпускник МАИ 1968 года, он посвятил НПО имени Лавочкина всю свою трудовую биографию, пройдя путь от рядового сотрудника до одного из руководителей конструкторского бюро», — отмечается в официальном некрологе.

Асюшкин получил высшие отраслевые награды, включая ведомственную медаль имени Циолковского и государственную премию в области космонавтики имени Гагарина. Среди наиболее значимых проектов, в которых участвовал конструктор — марсианские исследовательские программы, работы по доставке внеземного грунта, а также международные инициативы по коммерциализации российских космических разработок. Именно Асюшкин предложил компоновку межпланетной станции «Марс-3». Особую страницу в его биографии составила работа по созданию российской инфраструктуры на космодроме Куру во Французской Гвиане.