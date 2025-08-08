Армения не дала согласия на создание коридора через Сюникскую область

Армения не давала и не собирается давать согласие на создание в своей Сюникской области транспортного коридора, который соединял бы основную территорию Азербайджана с Нахичеванью. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра республики Никола Пашиняна Назели Багдасарян.

«Все заявления и публикации о том, что Армения согласилась, соглашается или согласится на “коридорные” решения, не соответствуют действительности», — подчеркнула она.

Сюникская область расположена на юге Армении и граничит с Ираном, Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой. Именно через её территорию проходит кратчайший сухопутный маршрут, который мог бы соединить основную часть Азербайджана с эксклавом — Нахичеванью. Этот так называемый «Зангезурский коридор» активно продвигается Баку как проект транспортного сообщения, однако в Ереване воспринимается как угроза суверенитету и контролю над стратегически важным регионом.