Наследственность не при чём: Врач развеял миф о главной причине болезней
Кардиолог Кондрахин: Начинать заботиться о здоровье нужно до 30 лет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eggeegg
Социально значимые заболевания чаще всего вызваны не наследственностью, а образом жизни, который поддаётся коррекции. Об этом заявил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в интервью «Постньюс».
Ключевыми факторами риска эксперт назвал несбалансированное питание, вредные привычки, ожирение и хронический стресс. По его словам, наибольшее внимание следует уделять контролю потребления соли и сахара, отказу от курения и нормализации веса. Эти меры помогают предотвратить как метаболические нарушения, так и болезни, связанные с психоэмоциональным состоянием.
Как отметил Кондрахин, в России растёт популярность здорового образа жизни, что положительно влияет на статистику смертности. Во многом этот тренд поддерживается благодаря просветительской работе СМИ.
«Молодое поколение часто считает, что ему рано задумываться о здоровье. На самом деле, важно приучить себя к ЗОЖ до 30 лет. Именно так можно снизить риски социально значимых заболеваний», — отметил медик.
В принципы ЗОЖ, как известно, входит нормальный сон. Ранее врач развеял популярный миф, что спать надо не меньше 7–9 часов. При этом потребность во сне у каждого человека индивидуальна. Ключевое значение имеет не только продолжительность сна, но и его глубина. Поскольку на засыпание и качество отдыха влияет множество факторов, необходимо учитывать внутренние биоритмы и прислушиваться к своему телу — это поможет просыпаться отдохнувшим и полным сил.