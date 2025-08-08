Наследственность не при чём: Врач развеял миф о главной причине болезней

Социально значимые заболевания чаще всего вызваны не наследственностью, а образом жизни, который поддаётся коррекции. Об этом заявил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в интервью «Постньюс».

Ключевыми факторами риска эксперт назвал несбалансированное питание, вредные привычки, ожирение и хронический стресс. По его словам, наибольшее внимание следует уделять контролю потребления соли и сахара, отказу от курения и нормализации веса. Эти меры помогают предотвратить как метаболические нарушения, так и болезни, связанные с психоэмоциональным состоянием.

Как отметил Кондрахин, в России растёт популярность здорового образа жизни, что положительно влияет на статистику смертности. Во многом этот тренд поддерживается благодаря просветительской работе СМИ.

«Молодое поколение часто считает, что ему рано задумываться о здоровье. На самом деле, важно приучить себя к ЗОЖ до 30 лет. Именно так можно снизить риски социально значимых заболеваний», — отметил медик.