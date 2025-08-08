Лишнего не брать! Мобильных операторов в России призвали снизить цены на связь
Мобильных операторов нужно обязать снизить тарифы или произвести перерасчёт стоимости услуг связи для абонентов из-за регулярных отключений Интернета, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, массовые отключения связи из-за атак беспилотников затрагивают большинство регионов России и продолжаются до сих пор.
И хоть такие отключения связаны с требованиями безопасности, а также с защитой объектов и населения, остаётся загадкой, почему за это должны платить граждане, которые не получают услуги. Операторам следует учитывать все дни и недели без связи и не взимать с абонентов лишних денег, подчеркнул парламентарий.
«Люди этого требуют в своих обращениях — и к бизнесу, и к органам власти»», — цитирует депутата Госдумы 360.ru.
Ранее Минцифры и операторы связи утвердили схему доступа к мобильному Интернету при ограничениях. Соответствующее решение было озвучено главой ведомства Максутом Шадаевым. Министр пояснил, что в «белый список» войдут популярные сервисы, включая маркетплейсы, службы доставки и такси. При ограничении доступа пользователи смогут авторизоваться через капчу для использования этих ресурсов без снижения скорости соединения.