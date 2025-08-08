Лишнего не брать! Мобильных операторов в России призвали снизить цены на связь

Мобильных операторов нужно обязать снизить тарифы или произвести перерасчёт стоимости услуг связи для абонентов из-за регулярных отключений Интернета, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, массовые отключения связи из-за атак беспилотников затрагивают большинство регионов России и продолжаются до сих пор.

И хоть такие отключения связаны с требованиями безопасности, а также с защитой объектов и населения, остаётся загадкой, почему за это должны платить граждане, которые не получают услуги. Операторам следует учитывать все дни и недели без связи и не взимать с абонентов лишних денег, подчеркнул парламентарий.

«Люди этого требуют в своих обращениях — и к бизнесу, и к органам власти»», — цитирует депутата Госдумы 360.ru.