8 августа, 14:23

Лишнего не брать! Мобильных операторов в России призвали снизить цены на связь

Депутат Миронов призвал операторов связи снизить тарифы из-за ограничений

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мобильных операторов нужно обязать снизить тарифы или произвести перерасчёт стоимости услуг связи для абонентов из-за регулярных отключений Интернета, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, массовые отключения связи из-за атак беспилотников затрагивают большинство регионов России и продолжаются до сих пор.

И хоть такие отключения связаны с требованиями безопасности, а также с защитой объектов и населения, остаётся загадкой, почему за это должны платить граждане, которые не получают услуги. Операторам следует учитывать все дни и недели без связи и не взимать с абонентов лишних денег, подчеркнул парламентарий.

«Люди этого требуют в своих обращениях — и к бизнесу, и к органам власти»», — цитирует депутата Госдумы 360.ru.

Ранее Минцифры и операторы связи утвердили схему доступа к мобильному Интернету при ограничениях. Соответствующее решение было озвучено главой ведомства Максутом Шадаевым. Министр пояснил, что в «белый список» войдут популярные сервисы, включая маркетплейсы, службы доставки и такси. При ограничении доступа пользователи смогут авторизоваться через капчу для использования этих ресурсов без снижения скорости соединения.

Борис Эльфанд
