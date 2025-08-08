Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 14:37

Россиянка увидела фото пленных солдат ВСУ и узнала родственника

Россиянка узнала дядю на фото пленных бойцов ВСУ и захотела спасти его от обмена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Жительница Белгорода обнаружила своего дядю среди пленных бойцов ВСУ, от которых отказался Киев. 56-летний Виталий Спасский, воспитывавший девушку с детства, был мобилизован в украинскую армию в 2023 году. Об этом она рассказала в интервью RT.

«В один из дней я ему позвонила — и он сообщил, что его мобилизовали. Как я поняла, забрали прямо с работы», — рассказала девушка.

Она просит не включать дядю в списки на обмен, опасаясь за его жизнь. По её словам, на Украине его ждёт повторная мобилизация и враждебное отношение земляков. Семья готова предоставить Спасскому жильё в России.

Последний раз они виделись в 2017 году, когда он приезжал к больной сестре в Белгородскую область. До этого десять лет не общались из-за конфликта после продажи семейной недвижимости на Украине.

«Я хотела бы увидеть дядю, поговорить или хотя бы написать письмо. Хотела бы сообщить ему, чтобы он не просился на обмен, а оставался в России. Мы готовы ему дать жильё. На Украине ему грозит смертельная опасность: его снова бросят на фронт и второй раз ему может не повезти. К тому же в его родном городе к нему враждебно настроены», — добавила девушка.

Мединский: Из-за отказа Киева принять пленных не начался третий этап обмена
Мединский: Из-за отказа Киева принять пленных не начался третий этап обмена

Ранее сообщалось, что число украинских военнослужащих в российском плену, не желающих возвращаться на Украину, увеличивается. Многие пленные хотят получить политическое убежище в России, что подтверждают допросы, указывающие на эту тенденцию, несмотря на риски повторного призыва на родине.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar