Жительница Белгорода обнаружила своего дядю среди пленных бойцов ВСУ, от которых отказался Киев. 56-летний Виталий Спасский, воспитывавший девушку с детства, был мобилизован в украинскую армию в 2023 году. Об этом она рассказала в интервью RT.

«В один из дней я ему позвонила — и он сообщил, что его мобилизовали. Как я поняла, забрали прямо с работы», — рассказала девушка.

Она просит не включать дядю в списки на обмен, опасаясь за его жизнь. По её словам, на Украине его ждёт повторная мобилизация и враждебное отношение земляков. Семья готова предоставить Спасскому жильё в России.

Последний раз они виделись в 2017 году, когда он приезжал к больной сестре в Белгородскую область. До этого десять лет не общались из-за конфликта после продажи семейной недвижимости на Украине.

«Я хотела бы увидеть дядю, поговорить или хотя бы написать письмо. Хотела бы сообщить ему, чтобы он не просился на обмен, а оставался в России. Мы готовы ему дать жильё. На Украине ему грозит смертельная опасность: его снова бросят на фронт и второй раз ему может не повезти. К тому же в его родном городе к нему враждебно настроены», — добавила девушка.