Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс удар по скоплению украинской техники и личного состава в районе населённого пункта Стахорщина Черниговской области. Об этом сообщают военные журналисты.

По данным источника, в результате удара были поражены грузовые автомобили, микроавтобусы и вездеходные погрузчики, а также ликвидировано до 20 военнослужащих ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую неделю Вооружённые силы России провели семь точечных атак на стратегически важные объекты украинской оборонной системы. С 2 по 8 августа с применением высокоточных ракет и боевых дронов были уничтожены ключевые производства оборонного сектора, логистические узлы украинской армии, а также пункты мобилизации. Кроме того, атакам подверглись авиабаза и командные пункты вооружённых формирований Украины.