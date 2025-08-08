Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 14:24

Искандер накрыл огнём место скопления личного состава ВСУ в Черниговской области

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» нанёс удар по скоплению украинской техники и личного состава в районе населённого пункта Стахорщина Черниговской области. Об этом сообщают военные журналисты.

Момент прилёта. Видео © Соцсети

По данным источника, в результате удара были поражены грузовые автомобили, микроавтобусы и вездеходные погрузчики, а также ликвидировано до 20 военнослужащих ВСУ.

«Уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Лукашенко: Никто не знал, что ВС РФ зайдут на Украину из Белоруссии
Лукашенко: Никто не знал, что ВС РФ зайдут на Украину из Белоруссии

Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую неделю Вооружённые силы России провели семь точечных атак на стратегически важные объекты украинской оборонной системы. С 2 по 8 августа с применением высокоточных ракет и боевых дронов были уничтожены ключевые производства оборонного сектора, логистические узлы украинской армии, а также пункты мобилизации. Кроме того, атакам подверглись авиабаза и командные пункты вооружённых формирований Украины.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar