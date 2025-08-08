В США выпустили мороженое со вкусом грудного молока

Американские компании Frida и OddFellows представили необычное мороженое, имеющее вкус грудного молока. Об этом сообщает The Independent.

При этом в составе лакомства нет настоящего человеческого молока — вместо этого производители используют липосомальное молозиво коров, которое, по их мнению, максимально приближено по вкусу к оригиналу.

Десерт отличается тонким балансом сладости и лёгкой солоноватости с едва уловимыми нотками мёда и питательного молозива — первого материнского секрета после родов, богатого витаминами, антителами и антиоксидантами. Из-за своей ценности молозиво иногда называют «жидким золотом» и применяют в пищевых добавках.

Лимитированная серия доступна для покупки онлайн до 10 августа по цене $12,99 за пинту (473 мл), минимальный заказ — две пинты. Вечером 7 августа все порции были раскуплены, однако на сайте Frida советуют снова возвращаться за новыми партиями. Жители Нью-Йорка могут приобрести десерт и в специализированных магазинах офлайн.