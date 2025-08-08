Китайские автобренды оказались на грани ухода из России
Эксперт Иванов: Автобренды КНР могут покинуть РФ из-за развала дилерской сети
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Dven
Китайские автопроизводители, чьи показатели продаж в России невысоки, могут прекратить свою деятельность в нашей стране, если дилерские сети перестанут с ними сотрудничать. Об этом рассказал директор департамента продаж одной из автомобильных компаний Николай Иванов.
«Что касается брендов, которые могут покинуть рынок. Здесь уместно говорить не в таком формате. Они могут и не уходить сами, просто дилерская сеть может развалиться. Например, марка Kaiyi — очень много дилеров этот бренд потерял в последнее время. И, конечно, ничего хорошего для него это не сулит», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».
Иванов отметил, что для обеспечения прибыльности массовые бренды должны реализовывать как минимум 70-80 автомобилей в месяц на каждый автосалон. При объёме продаж в 40-50 машин в месяц компания выходит на безубыточность, а если продажи ниже этого уровня, то предприятие терпит убытки.
В то же время, представители пресс-службы Kaiyi заявили изданию, что компания не планирует прекращать свою деятельность на российском рынке.
А ранее Life.ru писал, что немецкий автогигант столкнулся с огромным падением прибыли. В первом полугодии текущего года производитель машин BMW зафиксировал падение прибыли более чем на четверть. Тем не менее компания остаётся самой прибыльной третий год подряд.