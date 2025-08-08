Bloomberg: Китайским НПЗ предлагают российскую нефть Urals со скидкой

Российскую нефть марки Urals начали активно предлагать нефтеперерабатывающим заводам Китая на фоне ценовых колебаний на мировом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, знакомых с деталями переговоров.

По данным источников, речь идёт о срочных фьючерсах с поставкой в октябре. Цена — со скидкой $1,5 за баррель к котировке Brent, которая к 14:30 8 августа составляла $66,86. Интерес к сделкам проявляют как государственные, так и частные НПЗ КНР.

Китай традиционно остаётся крупнейшим покупателем российской нефти, но местные переработчики в основном закупают сорт ВСТО, добываемый и отгружаемый на востоке России. Urals же экспортируется через западные порты и редко востребован в Китае из-за высоких транспортных расходов и долгих сроков доставки, уточняет агентство.