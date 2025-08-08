Bloomberg: Китайским НПЗ предлагают российскую нефть Urals со скидкой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Aerial-motion
Российскую нефть марки Urals начали активно предлагать нефтеперерабатывающим заводам Китая на фоне ценовых колебаний на мировом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, знакомых с деталями переговоров.
По данным источников, речь идёт о срочных фьючерсах с поставкой в октябре. Цена — со скидкой $1,5 за баррель к котировке Brent, которая к 14:30 8 августа составляла $66,86. Интерес к сделкам проявляют как государственные, так и частные НПЗ КНР.
Китай традиционно остаётся крупнейшим покупателем российской нефти, но местные переработчики в основном закупают сорт ВСТО, добываемый и отгружаемый на востоке России. Urals же экспортируется через западные порты и редко востребован в Китае из-за высоких транспортных расходов и долгих сроков доставки, уточняет агентство.
