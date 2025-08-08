«Резкий спад всех параметров»: Назван самый непродуктивный день недели
Академик Онищенко счёл четверг самым непродуктивным днём недели
Учебные заведения при планировании нагрузки и составлении расписаний далеко не всегда могут принять во внимание человеческие биоритмы. Однако стоит учитывать, что среда является наиболее продуктивным днём недели, в то время как в четверг происходит «резкий спад всех параметров». Об этом заявил академик РАН, врач-эпидемиолог, профессор Геннадий Онищенко.
«Поэтому мы всегда просили педагогов не назначать на четверг тяжёлые предметы, диктанты и контрольные, но у школ это не всегда получается», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.
