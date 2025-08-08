Встреча Путина и Трампа
«Резкий спад всех параметров»: Назван самый непродуктивный день недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Red Stock

Учебные заведения при планировании нагрузки и составлении расписаний далеко не всегда могут принять во внимание человеческие биоритмы. Однако стоит учитывать, что среда является наиболее продуктивным днём недели, в то время как в четверг происходит «резкий спад всех параметров». Об этом заявил академик РАН, врач-эпидемиолог, профессор Геннадий Онищенко.

«Поэтому мы всегда просили педагогов не назначать на четверг тяжёлые предметы, диктанты и контрольные, но у школ это не всегда получается», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

А ранее Life.ru писал, что дети в начальной школе будут учиться не больше 26 часов в неделю. В Минпросвещения уточнили, что за четыре учебных года количество занятий не должно составлять менее 2966 часов и более 3305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе.

