В Севастополе с крыши отеля сняли надпись Украина

С крыши отеля на площади Ушакова в Севастополе демонтировали название «Украина». Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Известная гостиница «Арт-отель Украина» насчитывает более 60 номеров. На последнем этаже располагается конференц-зал с панорамным видом на площадь, Матросский клуб и Южную бухту. Как отмечает издание, большие красные буквы убрали с помощью подъёмного крана. В администрации заведения заявили, что официального переименования не было, однако на сайте объекта он фигурирует как «Арт Отель».

Здание трёхзвездочного отеля было возведено в 1960-х годах по проекту архитекторов И. А. Брауде и Р. Б. Смирнова. В 2025 году у гостиницы сменился собственник.

Компания «Союз Маринс Групп», которой принадлежат отели в ряде регионов России, включая крымский комплекс «Ялта-Интурист», на своём сайте сообщает о планах масштабных инвестиций в «Арт Отель» с целью превратить его в один из ведущих отелей Севастополя.