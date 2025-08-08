Глава Intel Лип-Бу Тан ответил на призыв Дональда Трампа уйти в отставку

Глава Intel Лип-Бу Тан ведёт переговоры с представителями Белого дома для урегулирования возникшего недопонимания, вызванного обвинениями в связях с КНР. Об этом он заявил, отреагировав на призыв президента США Дональда Трампа уйти в отставку.

«Мы работаем с администрацией, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, и гарантировать, что они [сотрудники администрации] владеют фактической информацией», — говорится в заявлении.

Тан выразил сомнение в обоснованности этих обвинений и подчеркнул, что разделяет позицию американского лидера в отношении защиты интересов и экономической безопасности США.