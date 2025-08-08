Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 15:20

Глава Intel Лип-Бу Тан ответил на призыв Дональда Трампа уйти в отставку

Обложка © ТАСС / AP / Chiang Ying-ying

Обложка © ТАСС / AP / Chiang Ying-ying

Глава Intel Лип-Бу Тан ведёт переговоры с представителями Белого дома для урегулирования возникшего недопонимания, вызванного обвинениями в связях с КНР. Об этом он заявил, отреагировав на призыв президента США Дональда Трампа уйти в отставку.

«Мы работаем с администрацией, чтобы урегулировать вопросы, которые были подняты, и гарантировать, что они [сотрудники администрации] владеют фактической информацией», — говорится в заявлении.

Тан выразил сомнение в обоснованности этих обвинений и подчеркнул, что разделяет позицию американского лидера в отношении защиты интересов и экономической безопасности США.

«Выпнут под зад»: В Японии рассказали, когда Трамп отправит Зеленского в отставку
«Выпнут под зад»: В Японии рассказали, когда Трамп отправит Зеленского в отставку

Напомним, что Дональд Трамп потребовал отставки генерального директора Intel. СМИ считают, что президент связывает свои требования с опасениями по поводу возможных контактов Лип-Бу Тана с китайскими компаниями.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar