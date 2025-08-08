Юрист предупредил о двойном штрафе за выброшенный на помойку холодильник

Неправильная утилизация холодильника может привести к двойному штрафу. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

За размещение крупногабаритного мусора на контейнерной площадке грозит штраф в размере 2–3 тыс. рублей. Также по статье КоАП могут оштрафовать за несоблюдение правил утилизации озоноразрушающих веществ статье. Холодильники содержат такие вещества в хладагентах, и за их ненадлежащую утилизацию могут оштрафовать.

«Штраф по этой статье составляет 1—2 тыс. рублей», — отметил Салкин.

Салкин рекомендовал гражданам обращаться в специализированные организации для утилизации крупной бытовой техники или использовать специальные площадки для крупногабаритного мусора, чтобы избежать административной ответственности.