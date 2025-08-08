Юрист предупредил о двойном штрафе за выброшенный на помойку холодильник
Юрист Салкин: За неправильную утилизацию холодильника грозит два штрафа
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Неправильная утилизация холодильника может привести к двойному штрафу. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.
За размещение крупногабаритного мусора на контейнерной площадке грозит штраф в размере 2–3 тыс. рублей. Также по статье КоАП могут оштрафовать за несоблюдение правил утилизации озоноразрушающих веществ статье. Холодильники содержат такие вещества в хладагентах, и за их ненадлежащую утилизацию могут оштрафовать.
«Штраф по этой статье составляет 1—2 тыс. рублей», — отметил Салкин.
Салкин рекомендовал гражданам обращаться в специализированные организации для утилизации крупной бытовой техники или использовать специальные площадки для крупногабаритного мусора, чтобы избежать административной ответственности.
Ранее Life.ru писал, что в России могут ввести штрафы за шум от бытовой техники в многоквартирных домах в ночное и вечернее время. Нарушением считается громкая работа техники, музыка, крики, пение, шум животных или ссоры. По статье 6.4 КоАП РФ физлиц могут оштрафовать на 500–1000 рублей.