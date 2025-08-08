Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 18:12

Юрист предупредил о двойном штрафе за выброшенный на помойку холодильник

Юрист Салкин: За неправильную утилизацию холодильника грозит два штрафа

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Неправильная утилизация холодильника может привести к двойному штрафу. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

За размещение крупногабаритного мусора на контейнерной площадке грозит штраф в размере 2–3 тыс. рублей. Также по статье КоАП могут оштрафовать за несоблюдение правил утилизации озоноразрушающих веществ статье. Холодильники содержат такие вещества в хладагентах, и за их ненадлежащую утилизацию могут оштрафовать.

«Штраф по этой статье составляет 1—2 тыс. рублей», — отметил Салкин.

Салкин рекомендовал гражданам обращаться в специализированные организации для утилизации крупной бытовой техники или использовать специальные площадки для крупногабаритного мусора, чтобы избежать административной ответственности.

Как добиться от УК чистого подъезда и вывоза мусора: советы эксперта по ЖКХ
Как добиться от УК чистого подъезда и вывоза мусора: советы эксперта по ЖКХ

Ранее Life.ru писал, что в России могут ввести штрафы за шум от бытовой техники в многоквартирных домах в ночное и вечернее время. Нарушением считается громкая работа техники, музыка, крики, пение, шум животных или ссоры. По статье 6.4 КоАП РФ физлиц могут оштрафовать на 500–1000 рублей.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar