ПВО уничтожила над Калужской областью 13 украинских беспилотников

Силы ПВО нейтрализовали 13 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

«13 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет», — отметил глава региона.

По его информации, в Жуковском районе сбили 3 беспилотника. В Сухиничском и Кировском районах уничтожили по 2 аппарата. В Мещовском, Куйбышевском, Юхновском, Мосальском, Боровском и Дзержинском районах сбили по одному дрону.