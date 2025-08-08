ПВО уничтожила над Калужской областью 13 украинских беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Силы ПВО нейтрализовали 13 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
«13 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет», — отметил глава региона.
По его информации, в Жуковском районе сбили 3 беспилотника. В Сухиничском и Кировском районах уничтожили по 2 аппарата. В Мещовском, Куйбышевском, Юхновском, Мосальском, Боровском и Дзержинском районах сбили по одному дрону.
Ранее Минобороны России сообщало, что за два с половиной часа ПВО уничтожила 23 украинских дрона. Наибольшее количество — 11 БПЛА — сбили над Брянской областью.