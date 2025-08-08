Встреча Путина и Трампа
8 августа, 18:52

ПВО уничтожила над Калужской областью 13 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Силы ПВО нейтрализовали 13 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

«13 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет», отметил глава региона.

По его информации, в Жуковском районе сбили 3 беспилотника. В Сухиничском и Кировском районах уничтожили по 2 аппарата. В Мещовском, Куйбышевском, Юхновском, Мосальском, Боровском и Дзержинском районах сбили по одному дрону.

В результате атаки БПЛА на Сочи повреждён жилой дом
Ранее Минобороны России сообщало, что за два с половиной часа ПВО уничтожила 23 украинских дрона. Наибольшее количество — 11 БПЛА — сбили над Брянской областью.

Лия Мурадьян
