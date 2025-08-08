МО РФ: Средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Российские системы ПВО за два с половиной часа уничтожили более двух десятков украинских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
С 15:00 до 17:25 по московскому времени было перехвачено 23 беспилотника самолётного типа. Наибольшее количество — 11 БПЛА — сбито над Брянской областью. Ещё 6 уничтожены в небе над Калужской областью, по 2 — над Краснодарским краем и Орловской областью. По одному дрону сбито над Курской областью и акваторией Азовского моря, уточнили в военном ведомстве.
Российские регионы целый день подвергаются налётам украинских БПЛА. Так, с 12:00 до 15:00 системы противовоздушной обороны уничтожили 34 дрона ВСУ над разными субъектами РФ. Также тревога объявлялась в Анапе и Сочи. Местные власти объявляли эвакуацию туристов с сочинских пляжей ради обеспечения безопасности.