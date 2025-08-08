Российские силы ПВО за три часа уничтожили 34 беспилотника ВСУ
Российские силы ПВО сегодня, 8 августа, в период с 12:00 до 15:00 успешно сбили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над различными регионами России. Данную информацию подтвердили в Минобороны РФ.
Дроны были перехвачены и уничтожены над Брянской (12), Калужской (10) и Рязанской областями (1). Также БПЛА поймали над Краснодарским краем (8), акваторией Азовского моря (2) и над Республикой Адыгея (1).
А ранее тревогу тревога была объявлена в курортных Анапе и Сочи. Из соображений безопасности с сочинских пляжей эвакуировали туристов, а аэропорт временно остановил работу. Местные жители сообщают, что слышали не менее шести взрывов. В зоне атаки ВСУ оказался даже американский рэпер Эйкон (Akon), который сегодня вечером должен дать концерт в Сочи.