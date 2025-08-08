Мужчина сломал шею и умер в батутном парке в Ростове

В Ростове-на-Дону мужчина погиб после неудачного прыжка в батутном центре, расположенном в одном из местных торговых комплексов. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области. Предварительно, он приземлился прямо на шею.

По данным ведомства, по факту случившегося начата доследственная проверка.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.