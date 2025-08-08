Минобороны: ПВО уничтожила 66 украинских беспилотников над регионами России

8 августа с 17:25 до 22:40 по московскому времени российские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 66 воздушных целей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество дронов было перехвачено над Орловской областью (16 единиц) и Брянской областью (13 единиц). Значительное число беспилотников также сбито над Краснодарским краем (10) и акваторией Азовского моря (10). Шесть БПЛА уничтожены над Республикой Крым, четыре — над Калужской областью, три — над Курской областью, по два над Республикой Адыгея и по одному над Тульской областью и акваторией Чёрного моря.