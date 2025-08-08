Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 20:39

Минобороны: ПВО уничтожила 66 украинских беспилотников над регионами России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

8 августа с 17:25 до 22:40 по московскому времени российские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 66 воздушных целей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество дронов было перехвачено над Орловской областью (16 единиц) и Брянской областью (13 единиц). Значительное число беспилотников также сбито над Краснодарским краем (10) и акваторией Азовского моря (10). Шесть БПЛА уничтожены над Республикой Крым, четыре — над Калужской областью, три — над Курской областью, по два над Республикой Адыгея и по одному над Тульской областью и акваторией Чёрного моря.

Ранее в Сочи была объявлена повышенная опасность атаки БПЛА. Небо над городом было закрыто, из-за чего 11 самолётов были вынуждены нарезать круги, ожидая разрешения на посадку.

В результате атаки БПЛА на Сочи повреждён жилой дом
В результате атаки БПЛА на Сочи повреждён жилой дом
BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar