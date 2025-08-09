Встреча Путина и Трампа
8 августа, 22:15

Давление на Путина: США планировали выдворить Овечкина и всех российских игроков НХЛ

WSJ: Администрация Байдена хотела выгнать Овечкина и других россиян из НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Администрация президента Джо Байдена всерьёз рассматривала радикальную меру давления на Москву — массовую депортацию всех российских игроков Национальной хоккейной лиги, включая Александра Овечкина. Согласно данным Wall Street Journal, этот план обсуждался в преддверии августовского обмена 2024 года, когда в США вернулись американский журналист Эван Гершкович и экс-морпех Пол Уилан.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан лично прорабатывал вариант с выдворением хоккеистов, рассматривая его как возможный рычаг влияния на Владимира Путина. Особое внимание уделялось фигуре Овечкина.

Ранее стало известно, что Овечкин столкнулся с запретом на предоставление эксклюзивных интервью российским средствам массовой информации. На данный момент это ограничение касается исключительно летнего сезона. Данная мера является следствием решения Национальной хоккейной лиги, которая снимает большой фильм про российского спортсмена.

