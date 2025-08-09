Миляев: Три украинских беспилотника сбиты над Тульской областью

В Тульской области силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Погибших и пострадавших нет. Также не зарегистрировано каких-либо повреждений гражданской инфраструктуры или жилых зданий на территории области.