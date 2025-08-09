Встреча Путина и Трампа
8 августа, 22:27

Миляев: Три украинских беспилотника сбиты над Тульской областью

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Тульской области силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Погибших и пострадавших нет. Также не зарегистрировано каких-либо повреждений гражданской инфраструктуры или жилых зданий на территории области.

Взрыв раздался в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА
Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку, в которой сообщалось, что 8 августа с 17:25 до 22:40 по московскому времени российские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 66 воздушных целей.

