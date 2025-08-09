Впереди недели восстановления: Бивол прооперировал старую травму спины

Российский чемпион по боксу Дмитрий Бивол сообщил о проведении плановой операции на спине. В своих соцсетях спортсмен пояснил, что медицинское вмешательство потребовалось для устранения давней травмы, с которой он боролся в течение последних десяти лет.

Бивол отметил, что по настоятельной рекомендации врачебного консилиума было принято решение прооперировать хроническую проблему со спиной. Он добавил, что его состояние ухудшалось после каждого интенсивного тренировочного сбора, что мешало полноценной подготовке.

«Впереди 6–8 недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам. Спасибо всем за поддержку — с нетерпением жду новых вызовов в следующем году!» — написал он в своём телеграм-канале.