«Выбрал путь отступления»: Бетербиев объяснил, почему третий бой с Биволом не состоится
Бетербиев обвинил Дмитрия Бивола в срыве третьего боя
Артур Бетербиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arturbeterbiev
Российский боксёр Артур Бетербиев объяснил, почему третий бой с Дмитрием Биволом так и не был организован, возложив ответственность за срыв поединка на своего оппонента. В Telegram-канале спортсмен раскрыл детали переговоров, отметив, что стороны изначально договорились о проведении встречи в России на выгодных для обоих условиях.
Спортсмен подчеркнул, что лично приложил максимум усилий для реализации боя, однако, по его словам, Бивол в очередной раз отказался, выбрав «путь отступления».
Из-за затянувшейся неопределённости Бетербиев принял решение не откладывать карьеру и согласился на поединок с американцем Деоном Николсоном.
«Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает — это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что», — написал Бетербиев в соцсети.
Напомним, что встреча Бетербиева и Бивола уже дважды собирала полные залы: в октябре 2024 года победу раздельным решением судей одержал Бетербиев, а в феврале 2025-го Бивол взял реванш, также выиграв по очкам. Третий поединок мог бы поставить точку в этом противостоянии.