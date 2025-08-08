«Выбрал путь отступления»: Бетербиев объяснил, почему третий бой с Биволом не состоится

Российский боксёр Артур Бетербиев объяснил, почему третий бой с Дмитрием Биволом так и не был организован, возложив ответственность за срыв поединка на своего оппонента. В Telegram-канале спортсмен раскрыл детали переговоров, отметив, что стороны изначально договорились о проведении встречи в России на выгодных для обоих условиях.

Спортсмен подчеркнул, что лично приложил максимум усилий для реализации боя, однако, по его словам, Бивол в очередной раз отказался, выбрав «путь отступления».

Из-за затянувшейся неопределённости Бетербиев принял решение не откладывать карьеру и согласился на поединок с американцем Деоном Николсоном.

«Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает — это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что», — написал Бетербиев в соцсети.