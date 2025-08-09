Враг стиля: Life.ru узнал, как выбрать резинку для волос и не выглядеть провинциалкой

Даже самая стильная девушка может испортить свой образ одной деталью – неправильно выбранной резинкой для волос. Кажется, мелочь, но именно она способна превратить вас из городской модницы в провинциалку. Звёздный стилист по волосам, парикмахер и колорист Александр Данилов в беседе с Life.ru раскрыл все секреты идеальной прически с резинкой, которые помогут выглядеть безупречно.

Прежде чем понять, как правильно носить резинку для волос, чтобы выглядеть стильно, нужно избавиться от тех резинок, которые визуально делают из вас провинциалку. А к таким резинкам относятся жёсткие, которые ломают волосы. Выбирайте объёмные, мягкие резинки, которые не будут повреждать волосы и не слишком стягивать их. Лучше всего, если вы ориентируетесь на комфорт и качество, а не на дешевизну резинки. Александр Данилов Звёздный стилист по волосам, парикмахер и колорист

Стилист уделил особое внимание базовой подготовке волос и ряду распространённых ошибок при ношении резинки. Он отметил, что даже самая идеальная резинка не спасёт, если у вас грязные или неухоженные волосы, поэтому перед выходом на улицу лучше использовать сухой шампунь или помыть голову, чтобы волосы выглядели свежими.

По мнению Данилова, для создания стильной причёски идеально подойдут текстильные и шёлковые резинки. Он посоветовал собирать волосы как на затылке, так и немного выше. Для повседневного использования подойдет кэжуал вариант: высокий хвост с начёсом или причёска «фонарь» с тонкими резинками. В офисной среде важно спрятать резинку внутри аккуратного пучка, что придаст образу более строгий и элегантный вид. Важно также учитывать длину волос: обладательницам длинных причёсок подойдёт высокий объёмный «конский» хвост, а тем, у кого волосы средней длины или короткие, можно делать низкие или средние начёсанные хвосты с резинкой, скрытой внутри или с открытым декором. Резинка, спрятанная под платок или бандану, сделает образ более интересным.

Эксперт также указал на ряд моментов, когда резинка становится настоящим «приговором» для образа.

«Неправильно, когда резинку видно, её лучше прятать под волосы, или под платок. Если у вас редкие или жидкие волосы, то резинку лучше не носить вообще. Нельзя делать пучок без достаточного объёма и длины волос», – подчеркнул звёздный эксперт.