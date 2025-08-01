Названы три фактора, позволяющие женщинам оставаться стильными в любом возрасте
Стилист Подрезкова рекомендовала при выборе модного образа учитывать стиль жизни
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Многие женщины, достигнув определённого возраста, перестают следить за модой, однако стилист Анастасия Подрезкова считает это неверной стратегией. По её словам, формирование стильного гардероба не зависит от возраста, основаться нужно на других факторах. Так, первым шагом является анализ образа жизни.
«Место работы и наличие дресс-кода, как вы проводите своё свободное время — прогулки по городу, вечерние и досуговые выходы, экскурсии, поездки и т.д. Проанализируйте, для каких целей вам нужна одежда, насколько вам важен комфорт, и уже исходя из этого подумайте, какие стилевые направления вам бы подошли», — рекомендовала эксперт.
Вторым фактором является особенности фигуры и умение работать с пропорциями. Каждая женщина уникальна и может подобрать вещи, которые подчеркнут достоинства и скроют недостатки. Например, длина юбки или брюк может скрыть особенности ног, а V-образный вырез визуально удлинит шею, отметила собеседница РИА «ФедералПресс».
Третий аспект — это контрастность внешности, которая влияет на выбор цветовой палитры гардероба. В частности, женщины с низкой контрастностью лучше выглядят в пастельных тонах, тогда как обладательницы высокой контрастности могут позволить себе яркие цвета. Неправильный подбор оттенков способен создать дисбаланс в восприятии образа, объяснила стилист.
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