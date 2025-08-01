Названы три фактора, позволяющие женщинам оставаться стильными в любом возрасте

Многие женщины, достигнув определённого возраста, перестают следить за модой, однако стилист Анастасия Подрезкова считает это неверной стратегией. По её словам, формирование стильного гардероба не зависит от возраста, основаться нужно на других факторах. Так, первым шагом является анализ образа жизни.

«Место работы и наличие дресс-кода, как вы проводите своё свободное время — прогулки по городу, вечерние и досуговые выходы, экскурсии, поездки и т.д. Проанализируйте, для каких целей вам нужна одежда, насколько вам важен комфорт, и уже исходя из этого подумайте, какие стилевые направления вам бы подошли», — рекомендовала эксперт.

Вторым фактором является особенности фигуры и умение работать с пропорциями. Каждая женщина уникальна и может подобрать вещи, которые подчеркнут достоинства и скроют недостатки. Например, длина юбки или брюк может скрыть особенности ног, а V-образный вырез визуально удлинит шею, отметила собеседница РИА «ФедералПресс».