8 августа, 23:52

Crew Dragon с космонавтом Песковым отстыковался от МКС и приводнится в Калифорнии

Экипаж МКС с россиянином Кириллом Песковым. Обложка © NASA

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится россиянин Кирилл Песков, покинул Международную космическую станцию. Приводнение запланировано на 9 августа у побережья Калифорнии, сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля — 9 августа у побережья Калифорнии»,говорится в сообщении госкорпорации.

Отстыковка Crew Dragon от МКС. Видео © Telegram / Роскосмос

По информации NASA, астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси и космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков завершили пятимесячную научную экспедицию на орбитальной лаборатории. Они везут на Землю результаты исследований.

Корабль Crew Dragon ранее доставил на МКС новый экипаж, среди которого был российский космонавт Олег Платонов. В составе команды находились также американцы Майкл Финк и Зена Кардман, а также японский астронавт Кимия Юи.

