Crew Dragon с космонавтом Песковым отстыковался от МКС и приводнится в Калифорнии

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится россиянин Кирилл Песков, покинул Международную космическую станцию. Приводнение запланировано на 9 августа у побережья Калифорнии, сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля — 9 августа у побережья Калифорнии», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отстыковка Crew Dragon от МКС. Видео © Telegram / Роскосмос

По информации NASA, астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси и космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков завершили пятимесячную научную экспедицию на орбитальной лаборатории. Они везут на Землю результаты исследований.