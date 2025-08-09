Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 03:21

Сейсмологи зафиксировали 43 афтершока в Камчатском крае за сутки

Вулкан Ключевской. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Вулкан Ключевской. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Сейсмологи зафиксировали 43 афтершока в Камчатском крае за последние сутки. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, один из подземных толчков ощущали жители населённых пунктов региона.

В ведомстве добавили, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают функционировать пункты временного размещения.

«В населённых пунктах Усть-Камчатского округа было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла», уточнили в МЧС.

Землетрясение на Камчатке сдвинуло Владивосток
Землетрясение на Камчатке сдвинуло Владивосток

Ранее Life.ru сообщал, что в двух населённых пунктах Камчатки началась уборка улиц от вулканического пепла. Жителям по-прежнему советуют применять защитные маски при выходе на улицу. Пункты выдачи средств индивидуальной защиты работают круглосуточно.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar