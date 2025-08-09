Сейсмологи зафиксировали 43 афтершока в Камчатском крае за сутки

Сейсмологи зафиксировали 43 афтершока в Камчатском крае за последние сутки. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, один из подземных толчков ощущали жители населённых пунктов региона.

В ведомстве добавили, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают функционировать пункты временного размещения.

«В населённых пунктах Усть-Камчатского округа было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла», — уточнили в МЧС.