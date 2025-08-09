Встреча Путина и Трампа
Регион
9 августа, 03:34

Росфинмониторинг исключил более 330 человек из списка террористов за полгода

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mayam_studio

В первом полугодии 2025 года Росфинмониторинг исключил более 330 физических лиц из списка террористов и экстремистов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства РИА «Новости».

По данным Росфинмониторинга, за аналогичный период 2024 года из перечня были исключены 303 человека.

Те, кто включён в данный список, сталкиваются с серьёзными ограничениями. Им запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме как для уплаты налогов, получения зарплат и возмещения ущерба. Данные меры направлены на защиту общества и обеспечение безопасности в стране.

Минюст внёс организации из Британии и Грузии в список нежелательных в России

Ранее Life.ru писал, что список иноагентов в России пополнился ещё несколькими физическими лицами. Минюст включил в него экономиста Андрея Мовчана* и актрису Оксану Мысину*.

* Физлица, признанные Минюстом РФ иностранными агентами.

