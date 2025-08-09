В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полёты
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
В аэропорту Гагарина (Саратов) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как отметили в Росавиации, эти меры связаны с обеспечением безопасности полётов.
Пока не уточняется, на какой срок вводятся ограничения и какие именно рейсы могут быть задержаны.
А вечером 8 августа в Сочи был введён режим повышенной опасности из-за угрозы атаки беспилотников. В результате ЧП одновременно над городом кружили 11 самолётов, которые не могли приземлиться. В городе звучали сирены.