9 августа, 05:24

Командование ВСУ отводит выживших бойцов разбитой бригады из-под Харькова

ВСУ выводят подразделения на Харьковском направлении для восполнения потерь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинское командование начало выводить остатки разбитой бригады с позиций в лесном массиве в районе Синельниково на Харьковском направлении. Это было сделано для переформирования и восполнения понесённых потерь, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Большая часть подразделений 57-й отдельной мотострелковой бригады выводится с позиций в лесу возле Синельниково на восполнение потерь. Оборону удерживают бригады территориальной обороны ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Ранее о больших потерях в составе украинской армии заявляло и мексиканское добровольческое подразделение Miquiztli Force. Там рассказали, что ВСУ ежедневно теряют людей, например, в бригаде «Хартия». Помимо этого многие бойцы числятся пропавшими без вести, а командование скрывает реальные масштабы потерь.

Наталья Афонина
