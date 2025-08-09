Украинское командование начало выводить остатки разбитой бригады с позиций в лесном массиве в районе Синельниково на Харьковском направлении. Это было сделано для переформирования и восполнения понесённых потерь, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Большая часть подразделений 57-й отдельной мотострелковой бригады выводится с позиций в лесу возле Синельниково на восполнение потерь. Оборону удерживают бригады территориальной обороны ВСУ», — сказал собеседник агентства.