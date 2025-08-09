Встреча Путина и Трампа
9 августа, 07:06

Названы профессии с зарплатой от 200 тысяч рублей

Росстат: Больше 200 тысяч рублей в России получают нефтяники и рыболовы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vershinin89

Средняя номинальная начисленная заработная плата в России в мае 2025 года составила 99 422 рубля, что на 14,5% больше, чем в мае прошлого года. Статистика содержится в материалах Росстата.

В ряде отраслей уровень доходов значительно превышает средний показатель. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере трубопроводного транспорта (316,7 тыс. рублей) и добыче нефти и природного газа (225,9 тыс. рублей).

В тройку лидеров также вошли рыболовство и рыбоводство (209,7 тыс. рублей), за которыми следуют воздушный и космический транспорт (201,4 тыс. рублей) и производство табачных изделий (191,8 тыс. рублей).

Найден человек с зарплатой в 250 млн, который «‎дороже» Оппенгеймера в 327 раз
Ранее Life.ru рассказал, что некоторые профессии с 1 октября 2025 года ждёт увеличение зарплаты. К таким категориям относятся государственные служащие и работники бюджетных организаций. Они получат повышение на 7,6%.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
