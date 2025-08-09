Названы профессии с зарплатой от 200 тысяч рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата в России в мае 2025 года составила 99 422 рубля, что на 14,5% больше, чем в мае прошлого года. Статистика содержится в материалах Росстата.

В ряде отраслей уровень доходов значительно превышает средний показатель. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере трубопроводного транспорта (316,7 тыс. рублей) и добыче нефти и природного газа (225,9 тыс. рублей).

В тройку лидеров также вошли рыболовство и рыбоводство (209,7 тыс. рублей), за которыми следуют воздушный и космический транспорт (201,4 тыс. рублей) и производство табачных изделий (191,8 тыс. рублей).