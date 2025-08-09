Минобороны подтвердило уничтожение украинского истребителя Су-27

В течение последних суток российские средства противовоздушной обороны уничтожили один истребитель Су-27 Вооружённых сил Украины, а также 457 беспилотников. Кроме того, были сбиты авиабомбы и ракеты HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты самолёт Су-27 Воздушных сил Украины, 2 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 457 БПЛА самолётного типа», — сказано в публикации.

С начала специальной военной операции общие потери украинской авиации достигли 665 самолетов и 283 вертолётов. Количество уничтоженных беспилотников превысило 75 тысяч единиц.

Помимо воздушной техники, российские войска вывели из строя 625 зенитных ракетных комплексов, свыше 24 тысяч танков и бронемашин, около 1 600 боевых машин реактивных систем залпового огня, более 28 тысяч артиллерийских орудий и миномётов, а также почти 40 тысяч единиц специальной автомобильной техники.