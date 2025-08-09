Дожди и +21: Осенняя погода придёт в Москву в субботу
В субботу москвичей ожидает облачная погода с кратковременными дождями и температурой до +21°C. Прогноз с намёком на осень озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии циклона, центр которого находится над южными районами Архангельской области. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди», — прогнозирует синоптик.
По его словам, температура окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы для этого периода августа. В Москве столбики термометров покажут +19...+21°C, в области — от +17 до +22°C. Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление останется стабильным и немного превысит норму — 749 мм рт. ст. А в воскресенье осадков не ожидается, температура ночью составит +12…+14°, днём +21…+23°.
В других регионах России кратковременными дождями дело не ограничится. В Росгидромете рассказали, что идущий с Атлантики атмосферный фронт прольётся мощными дождями в Костромской, Нижегородской, Кировской и Архангельской областях, а также в Республике Коми.