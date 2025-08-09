Женщина ранена при налёте дронов ВСУ на Кубань

В результате падения обломков сбитого беспилотника в Славянске-на-Кубани пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, женщина находилась в автомобиле на перекрёстке улиц Школьной и Проточной. На машину упали фрагменты дрона, сбитого при отражении атаки ВСУ. Медики оперативно прибыли на место и оказали помощь, пострадавшая отказалась от госпитализации.