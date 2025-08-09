Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 10:39

Женщина ранена при налёте дронов ВСУ на Кубань

Женщина пострадала в Славянске-на-Кубани в результате атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В результате падения обломков сбитого беспилотника в Славянске-на-Кубани пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, женщина находилась в автомобиле на перекрёстке улиц Школьной и Проточной. На машину упали фрагменты дрона, сбитого при отражении атаки ВСУ. Медики оперативно прибыли на место и оказали помощь, пострадавшая отказалась от госпитализации.

Собянин сообщил об уничтожении второго за час дрона на подлёте к Москве
Собянин сообщил об уничтожении второго за час дрона на подлёте к Москве

Ранее Life.ru сообщал, что в селе Байцуры Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины нанёс удар, в результате которого погибли муж и жена. Мужчина скончался сразу на месте, а женщину с тяжёлыми травмами доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось — полученные ранения привели к летальному исходу.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar